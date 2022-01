Nätverksrensning

Hej, som rubriken lyder så ska jag sälja av massa nätverksprylar,

2x Netgear R6220

1x Technicolor 799vac xtream

1x dlink DES-1005D

6x adsl modem, tplink,zyxel,dlink

Mikrotik routerboard 750GL saknar nätdel så kan ej testas.

Ubiquiti AP outdoor+ i förpackning ser inte använd ut förpackning öppnad

Engenius ENH202 i förpackning oanvänd

Nanostation loco m² i förpackning inplastade med poe, saknas nedre lucka på ap

tplink TL-WDN4800 wifi kort

1x edgerouter x defekt, går igång lyser när man kopplar in eth0 men ej övriga kommer

ej in i.

Pakedge accesspunkt rackmonterbar W6R

Pakedge Accesspunkt W6

Pakedge switch SE-5-EP

Pakedge Accesspunkt WK-1 inkl poe matning

Cat6 patchpanel 12 uttag för 10” rack

Tplink wn822n i förpackning oöppnad

Teltonika RUT950 använd men ser ut att vara i nyskick med alla tillbehör i sin kartong bud.

5X ap lr med poe matning. 4x bra skick 1x repig

1x hp procurve 1400-8g

Dovado car adapter till dovado routrar.

1x tplink sg108-e switch

1x Kit Power over line TPlink TL-PA411

Massvis med nätverkskablar i olika längder.

Budgivning som gäller saker kan både skickas och hämtas.