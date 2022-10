Nothing phone (1) 12+256GB Svart med 2 skal

Säljer en Nothing phone 1 (12gb ram, 256gb minne) i nyskick tillsammans med två skal.

- Glyph Interface

- 50 MP dual camera

- Nothing OS

- 120 Hz OLED display

- Snapdragon 778G+

Ingår:

- Nothing phone (1) 12+256GB telefon (Svart)

- Nillkin Super Frosted Shield Matte cover skal (svart)

- Nothing Phone (1) skal (genomskinligt, svart/smoke)

- Nothing Phone (1) skärmskydd i härdat glas (sitter på)

- USB-C till USB-C sladd

Kan hämtas upp i Solna.