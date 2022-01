Playstation 4 500gb Slim + tillbehör

Hej!

Tänkte sälja iväg mitt ps4 då det ej envänds.

Inköpt från cdon 2018 tror jag det var.

Fungerar felfritt :).

Dock hittar jag enbart igen 1st handkontroll. Ska försöka hitta den andra.

Säljs med 8st spel varav 2st är för VR:

Spider-man

MediEvil

God of war

The heavy rain collection

LittlebigPlanet 3

Uncharted collection

The Inpatient VR

Driveclub VR

Säljer även med ett PSVR kit. Inte använt många gånger.

Följer även med 2st Playstation Move controller.

Dock saknas det nog en HDMI kabel. Kan kanske skicka med en extra om så önskas

Ge mig ett bud. Tänker mig budgivning fram till söndag EM, så skickar jag iväg de på måndag om det ska skickas!