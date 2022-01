Mega Rensning

Nu går det inte att gå på kontoret längre så det är väl dags slumpa ut lite grejer ytterligare.

Föredrar om någon vill köpa större partier.

Bilder tas på produkterna vid efterfrågan.

Ram minnen

SODIMM

DDR1/DDR2/DDR3

fråga vad ni är intresserad av

DIMM

DDR1&DDR2

Diskar

2,5 samt 3,5 massvis med diverse i olika storlekar och med olika drifttider upptill 2tb

Fråga vad ni behöver så återkommer jag med vad jag har finns ett 20 tal eller fler

1st intern grå ide floppy plastpåse oanvänd tror jag

3st dvdspelare

Sony Vaio PCG-9D6M unik äldre modell

Kommer utan os

Följer med laddare

1st subwoofer modul

1st netmd bay modul

1st monterad floppy modul

Datorn startar märker man men det kommer inget på skärmen disken snurrar.

Fujitsu siemens Lifebook FPC05026BQ

kommer utan os

Batteri saknas

Följer med laddare

Massa diverse adaptrar följer med.

Datorn startar märker man men det kommer inget på skärmen disken snurrar.

Toshiba Sattelite L855-162

i7 3630QM

ingen ram ingen disk

Laddare finns inte.

Gångjärn gått av vilket gjort att plasten spruckit.

Diverse Retro:

Photoshop 5 for dummies

Photoshop illustrator

Office bibeln på cd

Microsoft office 2000 Professional cd

Office bibeln 1100sidor cirka

Diverse äldre grafikkort:

S3 Virge dx/gx 3/4mb

Asus gt610

RADEON 5570

Nvidia 605

Gigabyte hd4550

Diverse spel:

Heroes of might and magic 3 complete

Heroes of might and magic 4 complete

Obsecure oöppnad förpackning

Halo Combat evolved PC oöppnat från 2003.

VHS första hjälpen för tekniska genier

Hur man kopplar in en vhs på vhs, hur fan de nu skulle gå till att titta på då?

Logitech harmony 600 fjärrkontroll universal oanvänd.

Audiotechnicha AT2020+ defekt

i sitt läderfodral med stativ

Medföljer ej USB -A – USB -B kabel

Man kan höra micen med hörlurar med medhörning

Micen hittas av datorn men går inte in något ljud.

Asus m5a97 pro + fx4100 cpu

Kan slänga med något ramminne vid rätt bud.

Externa diskar:

WD Elements 1TB 3555h drifttid inga fel.

CD/DVD

DVD-/+

33X Traxdata 16x DVD-R

3X Imation 16x DVD+R

1x TDK 16x DVD+R

9x Okänd förmodligen dvd helt vit går skriva på

1x verbatima 16x DVD-R

DVD RW

11st TDK i fodral

1st 10pack

2x tdk 5pack

12x sony i fodral

Samtliga oanvända dom flesta inplastade.

CD

1x Sony, 1x fujifilm 2x verbatim.

Chromecast:

1st chromecast gen2

1st chromecast gen3

1st chromecast audio

3st

usb-rs232 adapter

Samtliga i obruten förpackning

1st ouppackat kensington lås 1,8m

Netgear Viasatondemand V3

Ouppackad.

1St Huawei E3372 med TELE2 logga vet ej om den är låst.