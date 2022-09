The Ridge Wallet - flera varianter

Tjoho! Wall of text incoming, TL;DR bud per färg.

Norpade en handfull Ridge wallets från Amazon när de var ovanligt billiga, för att passa på att testa, och de extra trodde jag skulle bli bra presenter. Funktionsmässigt är jag dock inte riktigt nöjd med den jag öppnade till mig själv, och känner därför inte heller att det är riktigt lika bra av en present. Ni kan hitta otaliga reviews online, både som testar "The Ridge" och jämförelser med de billigare alternativen. Jag försöker inte sälja in dessa eller lura på någon en produkt de sen visar sig missnöjda med, här är min mini-recension:

Resåren krävde att man kämpar lite innan motståndet blir vad jag skulle kalla lagom, och att få ut något annat kort än det längst fram eller bak är snäppet bökigare än jag trodde. Att jag typ 10 gånger i veckan använder ett fysiskt SLkort som aktivt RFID-blockas gör det inte smidigare. Samtidigt är formatet oslagbart storleksmässigt, materialval och kvalité förmodligen i topp jämfört med de billigare varianterna och designen på "burnt metal" och "carbon fiber" helt i min smak. Jag behåller en som daily driver och känner efter lite till.

Så..

Någon som är sugen på att testa innan jag skickar tillbaka? Verkar inte som att så många hann nappa då jag hittade priset av en slump och det var borta igen innan jag hann posta i någon fyndtråd.

Det gäller modellerna "Titanium - Burnt", "Aluminum - Gunmetal", "Aluminum - Black" och "Carbon Fiber" - Samtliga med "money clip" tillägget. Jag tänker att jag släpper (minst) en av varje då jag knappast kommer komma på 7 personer som dessa passar som presenter till (men kanske 3!)

Startade först tråden i Swedroids forum men det föll på att det var bortom gränsen för vad de vill kalla teknik - så fortsätter här.

Finns i Stockholm, föredrar hämtning eller möte, startbud från 300 styck plus eventuell frakt men påpekar också att färgerna normalt sett kostar olika då materialet varierar.

Skriv vilken modell ni vill ha - pris plus frakt/upphämtning i tråden så blir det lättare för alla att hänga med, blev tyvärr många PM på Swedroid och därmed rörigare för alla inblandade.

Edit: Utgångspris för Carbon Fiber och Burnt Titanum blir 501kr