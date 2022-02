Gammal rigg (i7 950, 12GB ram osv) samt EVGA 780 SC

Hjälper grannarna (ja plural) att avyttra sina gamla doningar.

Allt är självklart inhandlat här på SweC way back in the days, så väl rigg som GPU.

Försöker hålla isär försäljningarna då de pengarna som ev kommer in ska gå till två olika personer.

Har ingen susning om vad sakerna är värda så alla bud är intressanta.

Kan ev levereras inom stor-Göteborg mot bensinpeng.

Den ena grannen vill sälja sin gamla rigg som har rullat på fint under alla år.

Han skaffade en "ny" dator för ca 2 veckor sedan och den här har alltså blivit över.

Det ingår inga hårddiskar eller något grafikkort.

Riggen innehåller:

+ Antec P180 i hyggligt skick

(sitter några fläktar i, säkerligen Antec original av absolut äldsta modell)

(fläktgallret på toppen har blivit tilltryckt och det kan ev saknas några skruvar)

(hårddiskbur och lite annat ingår, kom dock inte med på bild)

(om jag inte minns fel så fanns det en plastinsats som man kunde montera på ena sidan/luckan för att förbättra luftflödet - den ingår inte då ingen vet vart den har tagit vägen)

(sidorna/luckorna ingår givetvis även om dom inte kom med i bild)

+ Asus P6T SE

(enda anmärkningen är att samtliga PCIe-spärrar är hela!?!!)

+ Intel i7 930

(ua)

+ Gammal vattenkylning från Corsair

(tror H50 kanske?)

(fungerar fortfarande men är inte knäpptyst direkt)

+ 6x2GB (tot 12GB) DDR3 1600MHz Corsair Dominator TR3X6G1600C8D

(är ursprungligen 2 matchande set på vardera 3x2GB)

+ Corsair TX 650

(100% icke-modulärt)

OBS! Skickas ej!

Den andra grannen vill sälja sitt gamla grafikkort.

EVGA GeForce GTX 780 SC ACX HDMI DP 2xDVI 3GB

(fungerar felfritt)

Helst avhämtning men kan ev skickas vid bra bud.