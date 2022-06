HP Elitebook 840 G7 14" i5-10210U 8GB 256GB Dockningsstation

Tja,

Behöver sälja denna fina HP burk, har köpt en vacker Huawei Matebook istället :). HP laptopen är i nyskick, alltid haft skyddad i ett fodral. Oem laddare medföljer, och kabel för dockningsstationen.

Den är lite över ett år gammal, har fortf on site garanti i tre år via HP servicepaket eller vad det nu kallas :). Ny ägare behöver aktivera HP support assistans osv för att se garanti och komma åt det om något skulle behövas. Garantin är bundet till serie nr hur som helst.

Jag har också en lyxig HP dockningsstation. Full proppad med allt man behöver, se länk :

https://www.teknikdelar.se/hp-usb-c-dock-g5-dockingsstation?d...

Exakta modell på laptop :

EliteBook 840 G7 (8PZ96AV) (2020)

Och lite mer info om man inte orkar googla :

Intel Core i5-10210U Processor

(1.6 GHz, up to 4.2 GHz with Turbo Boost, 6 MB cache, 4 core)

RAM Memory

8 GB DDR4 2666 Mhz

Solid State Drive (SSD)

256 GB M2 SATA-3 TLC SSD

Keyboard

Dual Point spill-resistant Premium Keyboard

Pointing Device Type

Touchpad

Physical Dimension (W x D x H) 12.74 x 8.45 x 0.7 inches

Weight

2.95 lbs

Color Options Silver

Memory card reader

SD media card reader

Body Material

Aluminum-magnesium alloy

Manufacturer Warrenty 1 Year

Display

Screen Size

14.0 inches

Resolution

1080 x 1920 Pixels

Screen Type

FHD LED UWVA Anti-Glare (250 Nits) display

Backlight Technology

Yes

Graphics Intel UHD Graphics

Network & Communication

Wireless LAN

Intel AX201 Wi-Fi 6 (2x2)

Bluetooth

Yes, 5 Combo, non-vPro

Ethernet Technology

Yes

Battery & Power

Type & Capacity

3 Cell 53 WHr Lithium ion Battery

Battery Timing

Upto 6 Hours

Power Supply Wattage

45 Watt Smart nPFC Right Angle AC Adapter

C5 1.0m Sticker Conventional Power Cord

Interfaces/Ports

USB

2 USB 3.1 Type-C with Thunderbolt support; 2 USB 3.1 Gen 1 (1 charging); 1 headphone/microphone combo

HDMI

1 HDMI 1.4; 1 AC power

VGA

Integrated HD 720p DualAryMic Webcam

Audio

Bang & Olufsen, dual stereo speakers, 3 multi array microphone

Extras

Tar bud fram till Måndag kväll, förbehåller mig att inte sälja om intresset är väldigt svalt, den var dyr och säljs ju fortsatt som ny på sina håll. Bara dockningsstationen kostar en heldel.

Kan skickas, annars finns i centrala Stockholm