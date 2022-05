Stationär med Geforce 3060ti

Har inte använt datorn så pass länge så känns onödigt att behålla den.

GPU: MSI RTX 3060 ti 8gb

CPU i5 10400 F 4.3 ghz turbo

Moderkort MSI B560M PRO-VDH

Ram: Corsair Vengeance RGB Pro DDR4 3200 MHZ 16GB

SSD: Kingston NV1 500GB (PCIe 3.0 NVMe)

PSU: Cooler Master MWE 550W - 80 Plus

Kylning, 2x 140mm fläkter in, 1x 120mm ut. Be Quiet! Pure Rock 2 på CPU.

Chassi: NZXT H510 Flow - White

WiFi och Bluetooth

OS: Win 11

Datorn kan skickas

Funkar mycket bra på alla spel!

Tangentbord, mus, musmatta och skärm kan följa med vid smidig affär om priset blir rätt.

Ska vi starta budgivning från 10 för hela kalaset?