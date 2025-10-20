Marknad Grafikkort

ASUS GeForce RTX 5070 Ti 16GB ROG Strix OC

Säljes Grafikkort Publicerad 2025-10-18
Utgångspris: 10 500 kr
Antal bud: 0 st
K-Rza (Ken)
Medlem sedan
Dec 2006
Foruminlägg
47
Annonser
4
Marknadsbetyg
-
Stockholm, Järfälla
Skickas & Avhämtning
Kvitto finns
6

Köpt hos inet 2025-09-09 för 12990kr.

Kortet är overkill för mina behov, vill därför sälja det. Det fungerar givetvis felfritt och har inets vanliga garanti.
Kartong och alla tillbehör medföljer.

Jag är ej intresserad av byten eller att gå ner i pris pga en snabb affär.

Kommentarer till annonsen (6)
