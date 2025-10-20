ASUS GeForce RTX 5070 Ti 16GB ROG Strix OC
Annonsen är verifierad via
Säljes Grafikkort Publicerad 2025-10-18
Utgångspris: 10 500 kr
Antal bud: 0 st
OBS! Bud är inte bindande
Logga in för att lägga ett bud.
6
Kortet är overkill för mina behov, vill därför sälja det. Det fungerar givetvis felfritt och har inets vanliga garanti.
Köpt hos inet 2025-09-09 för 12990kr.
Kortet är overkill för mina behov, vill därför sälja det. Det fungerar givetvis felfritt och har inets vanliga garanti.
Kartong och alla tillbehör medföljer.
Jag är ej intresserad av byten eller att gå ner i pris pga en snabb affär.