Ducky | Year of the Pig & Rat

Year of the Rat

Det är helt oanvänt och bara stått i sin kartong på mitt skrivbord.

Det är MX Red-brytare i denna, men switcharna är hotswappable så du kan plocka ut switcharna och stoppa in nya utan att löda eller krångla.

Givetvis finns alla röda originaltangenterna med, jämfört med vad som visas på bilden. (Det är extra tangenter som kommer i förpackningen)

Jag önskar få minst vad jag gav för det,

2690:-

Ducky Year of the Pig, MX Red Silent

Detta är i absolut toppskick. Använt i ~1 timme och sedan ner i kartongen igen.

Som ett exempel är det här en annons på en som såldes för 6 dagar sedan på Ebay PIG

7865:- gick den för. Men jag har varken orken eller viljan att hantera säljare från utlandet, så jag gör ett försök här.

2500:-

Year of the pig finns i totalt 2019 exemplar, varav 200 ex med Nordisk layout (som detta är )

Year of the rat finns i totalt 2020 exemplar, varav 200 ex med Nordisk layout (som detta är )

Det följer även med en musmatta till Rat som synns på bilderna.

Råttan är även "hotswap" så om man vill byta switchar kan man bara rycka dom rakt ut och stoppa in switchar av egen preferens utan att löda.

Finns i Stockholm men kan skickas.