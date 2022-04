Äldre speldator säljes

Säljer min speldator då jag har köpt en ny.

Har spelat spel så som Skyrim, The Witcher 3, Fallout 4, The Sims 4, Planet Coaster, Life is Strange utan problem.

Specifikationer:

Intel Core i5 6500 3.2 GHz 6MB

Samsung 750-Series EVO 500GB

EVGA GeForce GTX 1060 6GB Gaming

Fractal Design EFFEKT 500W

ASUS DVD±RW DRW-24D5M Svart

ASUS B150M-A - M.2

Seagate Desktop SSHD 2TB 7200rpm 64MB

HyperX 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz CL16 Fury

Pris: 3900 kr

Finns i Örebro

Köparen hämtar på plats

Onödiga kommentarer undanbedes tack.