SSD 500Gb, i5 10600K 4.1 GHz 12MB, MSI GeForce RTX 2060 6GB

Hej,

Köpte datorn av Inet 2020-08-25, har kört den felfritt.

Datorns chassi har inte öppnats bara dam filter har rengjorts.

Den är byggd av Inet och det finns fortfarande garanti på allt genom dem fram till mot slutet av Augusti i år läs mer här: https://www.inet.se/produkt/9990387/byggnation-och-test-av-da....

Fractal Design Define R5 Svart

Spelkupong - Rainbow Six Siege

be quiet! Pure Rock

Corsair RM750 750W (2019)

Samsung 970 EVO Plus 500GB

Intel Core i5 10600K 4.1 GHz 12MB

ASUS PRO H410M-C/CSM

Corsair 16GB (2x8GB) DDR4 3000MHz CL15 Vengeance

MSI GeForce RTX 2060 6GB VENTUS XS OC

Endast avhämtning

Budgivning fram tills 2022-05-09 23:59