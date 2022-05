Ryzen 5 5600X, Meshify 2 Compact Dark TG med mera.

Tja Tja!

Jag har en del saker som inte används längre men som förhoppningsvis kan komma bättre till pass hos någon annan.

Ryzen 5 5600X - väldigt fint skick, fungerar precis som den ska. Originalkartong + kylare finns kvar.

Meshify 2 Compact Dark TG - Väldigt fint skick även här. Originalkartong + alla tillbehör finns var förutom en "standoff tool" i plast som följde med från början.

Be Quiet Pure Rock 2 - Originalkartong + alla tillbehör finns kvar. För den som undrar så medföljer det delar för AM4 plattformen.

Noctua NF-F12 PWM - Alla delar förutom de vanliga fläktskruvarna medföljer för dom hittar jag inte tyvärr. Det finns dock dom i gummi "anti-vibration mounts" för att fästa fläkten så förhoppnings gör det inget.

Noctua NF-A9 FLX - Till den här fläkten är det lite tvärtom. Alla delar medföljer förutom dom i gummi "anti-vibration mounts".

Sony MDR-EX650AP - Ett par in-ear hörlurar som användes väldigt sparsamt innan jag gick och skaffade mig ett par true wireless lurar istället. Jag vet inte om det kan finnas något intresse för dom här, men annars så kan jag ha dom som reserv.

Hama 3.5mm - 3.5mm 1,5 meters kabel - Ny kabel som aldrig kom till användning då det blev ändrade planer. Samma sak här, vet inte om det finns något intresse för den men bättre att höra sig för än att den bara ligger oanvänd.

I övrigt så har jag ett Cooler Master NR200P som finns med på ena bilden. Det är i så gott som nyskick då jag endast hann montera in moderkort + nätdel innan dom monterades ur för att monteras in i ett annat chassi istället.

Jag har inte bestämt mig för om jag ska sälja det vidare eller använda till något annat projekt, men det beror på om det kommer in något bra bud eller inte. Originalkartong + alla tillbehör finns kvar och det medföljer även en oanvänd sidopanel i glas.

Allting kan skickas och hittar jag något mer så lägger jag till det under morgondagen. Det är bud som gäller och får jag något bud som jag är nöjd med så kör vi på det. Skriv gärna "bud + frakt" bland kommentarerna så blir det lättare att följa. Jag förbehåller mig rätten att neka försäljning om det inte kommer in bud som jag känner mig nöjd med.

Med vänlig hälsning

Rikard