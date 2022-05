Steam Deck 256 GB

Av ren reflex köpte jag den när min reservation kom, men inser att jag inte kommer ha tid den närmaste tiden pga. att vi just nu håller på att flytta. Skulle bara bli att den stod och samlade damm. Den kom igår och jag hämtade ut, öppnade och testade snabbt att logga in med mitt konto. Sedan gjorde jag en factory reset och la tillbaka allting i orginalkartongen. Vad jag kan se under den lilla stund jag använde den så fungerar det utan problem.

Jag bor i Sollentuna / Stockholm. Vill helst undvika att skicka något, föredrar om någon kan hämta den.

Kvitto etc finns givetvis (i form av mail från Steam).

Kändes passande att boota upp Half-Life 2