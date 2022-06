5 x Seagate IronWolf NAS 10TB HDD | 13 x Micron M500DC 2.5 800GB SSD | Noctua NH-U9DX i4

Seagate IronWolf NAS 10TB HDD

Fyra stycken visar Health status: Good.

En disk visar Health status: Caution, på grund av Reallocated Sectors Count = 8.

Den har ej varning på varken Pending Sector Count eller Uncorrectable Sector Count.

Alla diskarna har körts ungefär 38600 timmar.

Se CrystalDiskInfo på diskarna här.

Pris per Good disk: 1300:-

Pris Caution: 500:-

Micron M500DC 2.5 800GB SSD

Dessa är enterprise SATA MLC diskar med power fail protection och en total Endurance Rating på 1,9 PB (1900 TB). Alla har kört mellan 34000 och 37000 timmar och visar Good SMART status.

Pris per disk (101-200 TBW): 500:- (finns 1)

Pris per disk (201-300 TBW): 450:- (finns 2)

Pris per disk (301-400 TBW): 400:- (finns 8)

Pris per disk (401-500 TBW): 350:- (finns 2)

Noctua NH-U9DX i4

I bra skick och kommer med originalkartong samt tillbehör. Perfekt till moderkort för sockel 2011 bland annat.

Pris: 350:-