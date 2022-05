Otroligt bra gamingdator till salu! 5950x & RTX 3090

Då intresset sviker & med en tår i ögat är nu min ögonsten till salu.

En mycket påkostad och väl omhändertagen dator.

AMD Ryzen 9 5950X 3.4 GHz 72MB

ASUS ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO (Wi-Fi) X570

EVGA GeForce RTX 3090 24GB FTW3 ULTRA

G.Skill Trident Z RGB 32 GB (4 x 8 GB) DDR4-4400 CL16 Memory (CL16-19-19-39)

Lian Li PC-O11 Dynamic Svart

9x Lian Li UNI FAN SL120 RGB PWM Svart (120mm RGB fläktar)

NZXT Kraken Z73 360mm

Corsair RM1000X 1000W v3

Samsung 970 Evo Plus 500 GB M.2-2280 NVME Solid State Drive

Kingston A2000 1 TB M.2-2280 NVME Solid State Drive

Seagate BarraCuda 1 TB 3.5" 7200RPM Internal Hard Drive

Lian Li Strimer Plus 24-pin A-RGB

Lian Li Strimer Plus triple 8 pin A-RGB

Corsair Sleevad EPS/ATX 12V Type 4 Gen 4 -Svart

Regelbundet städad, aldrig överklockad och aldrig heller använd till mining. Enbart använd till gaming.

Datorn byggdes i juli, så inte ens ett år gammal. Originalförpackningar till grafikkort, moderkort och processor medföljer.

Total priset nytt för datorn är ca 56.000kr.

Lägger en länk till delarna här:

https://se.pcpartpicker.com/list/czHt3y

Vid snabb och smidig affär så går priset att diskutera. Levererar även till dörren om det inte är jätte långt ifrån Skåne.

Om man vill köpa till har jag även en grym gamingmonitor till salu. Dell 27" Alienware AW2721D IPS QHD G-Sync Ultimate 240 Hz 1440p.