Logitech G915 tkl [ny]

Fick ut ett nytt Logitech G915 tkl genom garantin, som jag nu tänkte sälja. Det är nordisk layout med linear brytare.

Tänker mig 1400 kr eller högre bud.

Har även tangentbordet som är defekt, om någon är intresserad. Defekten består i att brytaren under "W" glappar något vid spelande (när man t ex håller den intryckt). Vid normalt skrivande eller annat kontorsarbete har jag inte lyckats hitta något fel. Bud på denna om man är intresserad, tror inte jag orkar göra mig av med den för under 500.