Samsung 870 QVO 1TB SSD (möjligen defekt)

Hej!

Säljer min Samsung 870 QVO 1TB SSD. Jag har använt den som sekundär lagring för spel.

I början på året så slutade den fungera ordentligt. När Windows försökte läsa något från den så kunde den ofta frysa i perioder och enligt aktivitetshanteraren så har den när den fryser 100% aktivitetstid. I våras så skickade jag disken till Samsung under ett garantiärende för felsökning. De skickade dock tillbaka den och påstod att den är fixad. Detta är vad de skrev i mailet:

”Please be informed that you were returned the same serial number because according to the test ran on your drive, there was no defect found.

The drive was thus completely formatted and restored to factory settings.”

Jag vet inte om det kan vara så att felet är på min sida, t.ex. om det kan vara något med SATA-portarna på mitt moderkort. Då jag redan köpt en större M2-disk och inte behöver mer utrymme och inte orkar ta ärendet vidare med Samsung så säljer jag disken till högstbjudande.

Eftersom den har uppvisat symptom att den fryser på min dator så lämnar jag ingen garanti för att den funkar som den ska.

Jag kan tänka mig att frakta om köparen betalar frakt. Jag kan också skicka med på mail kvittot om det önskas.