Höstrensing! Moderkort, DDR4, CPU, GPU, Nätagg, Chassi & Fläktar

Höstrensning! Moderkort, DDR4, CPU, GPU, nätagg, chassi

Tänkte rensa ut grejer som jag inte har tid att använda.

CPU:

AMD Ryzen 5 3600X 600 kr nypris ~1500

https://www.webhallen.com/se/product/302708-AMD-Ryzen-5-3600X...

AMD Ryzen 7 5700G 850 kr Nypris ~2700

https://www.inet.se/produkt/5303860/amd-ryzen-7-5700g-3-8-ghz...

Nätagg:

EVGA SuperNOVA 750 GA, 80 Plus Gold 750W (RMA retur från EVGA i Augusti 2021, sparsamt använd) 600 kr Nypris ~1300

https://www.evga.com/products/product.aspx?pn=220-GA-0750-X1Y... Warranty, Includes Power ON Self Tester, Compact 150mm Size, Power Supply 220-GA-0750-X1 - 220-GA-0750-X1

Moderkort:

ASUS ROG STRIX B550-I Gaming ITX (inköpt från Inet.se i Augusti 2021) 600 kr Nypris ~2000

https://www.inet.se/produkt/1903314/asus-rog-strix-b550-i-gam...

ASUS ROG STRIX B550-I Gaming ITX (inköpt från Inet.se i Februari 2021) 600 kr Nypris ~2000

https://www.inet.se/produkt/1903314/asus-rog-strix-b550-i-gam...

Gigabyte X570 I AORUS PRO WIFI ITX (inköpt från Inet.se i November 2019) 600 kr Nypris ~2200

https://www.inet.se/produkt/x180441/gigabyte-x570-i-aorus-pro...

RAM:

G.Skill Ripjaws V DDR4 CL14-14-14-35 1.45V 3600MHz (2x16GB) Samsung B-die

F4-3600C14D-32GVKA (inköpt från Proshop.se i Maj 2022) 1500 Nypris ~3700

https://www.proshop.se/RAM/GSkill-Ripjaws-V-DDR4-3600-CL14-DC...

G.Skill Trident Z RGB DDR4 CL16-16-16-34 1.35V 3600MHz (2x8GB) Samsung B-die F4-3600C16D-16GTZR (inköpt från Webhallen.se i Augusti 2018) 800 kr Nypris ~1700

https://www.webhallen.com/se/product/263516-G-Skill-Trident-Z... - RAM-minne - Webhallen.com

G.Skill Trident Z RGB DDR4 CL16-16-16-34 1.35V 3600MHz (2x8GB) Samsung B-die F4-3600C16D-16GTZR (inköpt från Proshop.se i Feb 2017) 800 kr Nypris ~1700

https://www.proshop.se/RAM/GSkill-TridentZ-RGB-DDR4-3600-C16-...

G.Skill Trident Z DDR Silver/Red CL16-18-18-18-38 1.35V 3200 MHz (2x8GB) F4-3200C16D-16GTZB (inköpt från Dindator.se Mars 2019) - 400 kr Nypris ~850

https://www.dindator.se/gskill-trident-z-series-ddr4-3200/cat...

GPU:

ASUS Expedition Radeon RX 570 OC edition 4GB GDDR5 (inköpt från Webhallen.se Januari 2019) 400 kr

https://www.asus.com/Motherboards-Components/Graphics-Cards/E...

Chassi:

Lian Li O11 Air Mini (medföljer ett oanvänt RB-001X Radiator Bracket och O11DMINI-1 VERTICAL GPU Bracket kit) *värt att notera att den latch som man använder för att trycka bort grafikkortet den vertikala bracketen har delvis gått sönder. Det påverkar inte dess funktion och inte iom att grafikkortet täcker den delen så syns inte skadan (se bild) (inköpt från Caseking.de Januari 2022) 700 kr Nypris ~2000 (tillbehören inräknade)

https://www.caseking.de/en/Lian-Li-O11-Air-Mini-Mid-Tower-Tem...

Fläktar:

Lian Li UNI FAN AL120 Black, 2 st. trepack fläktar + 1 st. enpack, oanvända/oöppnade. Totalt 7 fläktar (inköpta från Caseking.de December 2021)

7 fläktar: 700 Kr

1 st trepack 400

1 st ett pack 150 kr

https://www.caseking.de/en/Lian-Li-UNI-FAN-AL120-RGB-PWM-Luef...

https://www.caseking.de/en/Lian-Li-UNI-FAN-AL120-RGB-PWM-Fan-...

Kvitto finns för samtliga grejer förutom fläktarna samt chassit, RMA behöver gå genom mig vilket inte ska vara några problem.

Prutat och klart. Köparen betalar frakten, om grejerna ska köpas på plats så finns de i Blackeberg (gröna linjen mot Hässelby).