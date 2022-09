iPhone 12 PRO 128 GB (svart) - fint skick

Säljes pga ny företagstelefon.

Köpt via Apple store i Täby. Skärmskydd från dag 1 via Apple (börjat släppa lite i övre kanten) samt deras egna läderfodral i svart (kostnad 700kr). Kommer med kartong och manualer etc. Ingen laddkabel.

Ett extra fodral från NASA kan läggas till kostnadsfritt vid smidig affär.

Swish. Kan skickas på köparens bekostnad.

Finns centralt i Stockholm. Goda referenser från tidigare affärer.

Sätter köp nu på 6000. Auktionen avslutas söndag 25/9 kl 23:59, perfekt till löning