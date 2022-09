Playstation 5 Disc paket.

Hej, jag tänkte kolla intresset för mitt Playstation 5.

Det är en dag ett konsol köpt från Inet 2020-11-18, men är väldigt sparsamt använd.

Det som ingår i paketet är

Playstation 5 Konsol med en SN850 2TB NVME installerad + Heatsink.

Svarta 3rd party sidor till konsol.

Vita orginal sidor till konsol.

Strömsladd, laddkabel till kontroller samt HDMI kabel.

Vit handkontroll.

Allt fungerar och är i fint skick.

Spel på skiva: (Skivorna och fodralen är i väldigt fint skick).

Demon Souls Remake

Nioh 1 & 2 Remastered Collection (PS5 versionerna)

Death Stranding Directors Cut (PS5)

Ratchet and Clank Rift Apart

Ghost of Tsushima Directors Cut (PS5)

Horizon Forbidden West Collectors Edition (PS5)

Ett 12 månaders Playstation+ kort med oanvänd kod, som har blivit liggandes i något halv år.

Pris bud startar på 8000kr

Jag förebehåller mig rätten till att sälja till vem jag vill eller inte alls.