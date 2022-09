Xbox Series X & PS5 Spel

Hej

Jag tänkte kolla intresset för mitt Xbox Series X + 1TB Xbox SSD.

Det är extremt sparsamt använt och är som nytt i skick. Alla orignal kablar och kartong ingår.

Inköpt 14.06.2021 på Media Markt.

Pris idé 6000kr + frakt för Konsol + SSD.

Jag förbehåller mig rätten att sälja till vem jag vill eller inte alls.

Sedan har jag lite PS5 spel

Spel på skiva: (Skivorna och fodralen är i väldigt fint skick).

Demon Souls Remake 200kr + frakt

Nioh 1 & 2 Remastered Collection (PS5 versionerna) 200kr + frakt

Death Stranding Directors Cut (PS5) 100kr + frakt.

Ratchet and Clank Rift Apart 300kr + frakt

Ghost of Tsushima Directors Cut (PS5) 300kr + frakt

Horizon Forbidden West Collectors Edition (PS5) 800kr + frakt