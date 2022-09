Små datorer till billigt pris.

Hej!

Jag har några stationära datorer kvar av de jag annonserat här tidigare.

Har i skrivande stund 8st kvar.

Det är flera från Sweclockers som köpt dem i syfte att använda som NAS, Router, Brandvägg mm.

Det är endast dator, inga tillbehör.

Jag hade annons tidigare och drygt 50% blev fort sålda.

Det är HP RP5800 kontorsdatorer.

Jag har fått reda på att dessa också används i kassaservice och till övervakning då de har några speciella utgångar på baksidan, bland annat en med 24V.

Är man lite kreativ kan man nog få i 3-4 st 3,5" hårddiskar i den skulle jag säga.

Dessa innehåller:

Intel Core i5 2400

4GB RAM (finns 3 lediga slottar)

500GB Hårddisk

Har en Displayport och en VGA skärmutgång

PCIE 16x kort plats (tom) för lågprofilgrafikkort (om man inte kör utan lock )

Finns flertalet PCIE 1x portar pga HPs uppbyggnad med riserkort.

Pris:

500kr st (med nytt förinstallerat Windows 10)

Jag önskar avhämtning då det kostar en del att skicka.

Jag kan mötas upp i Göteborgsområdet eller ev köra hem till någon om det är i närområde.

Under perioden 27e sep till 11e okt är jag bortrest i jobbet. Men frugan kan hjälpa till om någon vill hämta dator under den tidsperioden. Jag är nåbar via kommentarsfält eller PM hela tiden.

Ha det gott!

Mvh Nisse

Mölndal