Playstation 5 m. spel

Hej.

Då min PS5 mest står och ser ledsen ut under TVn så tänkte jag låta det gå vidare till någon annan. Jag har haft den i ungefär 1 ½ år, men sista halvåret har den inte använts alls. Inköpt hos NoN och det finns ett digitalt kvitto i min mailkorg någonstans.

En kontroll, väl omhändertagen och endast använd av person med god handhygien.

Spelen Red Dead Redemption 2, The Last of Us 2, Division 2, Back4Blood och No Man's Sky följer med.

Förpackas i orginalkartong.

Finns i Lund och eftersom jag är bekväm så ser jag helst att den hämtas här, är också i Malmö vissa dagar. Om intresset här nere i södern är svalt så viker jag mig och erbjuder frakt mot mottagarens kostnad.

Prisidé 6300 kr