Chassin:

2st Fractal Design Mini (ej C!)

Prisidé: 300kr/styck?

HDD-burar:

ICYDOCK MB326SP-B (6x2,5" SATA IN 1x5,25" HOTSWAP)

Prisidé: 300kr?

EverCool Dual 5.25 in. Drive Bay to Triple 3.5 in. HDD Cooling Box med Noctua-fläkt. (eller 4x2,5")

Prisidé: 200kr?

Komponenter:

Nätaggregat:

Seasonic FOCUS Plus 550W Gold

Prisidé: 400kr?

Corsair CX 450M

Prisidé: 300kr?

Kolink Core Series 850W

Prisidé: 300kr?

Fläktar:

Noctua NF-P12 PWM (endast fläkten)

Prisidé: 100kr?

Noctua NF-A60x25

Prisidé: 100kr?

Nätverk:

Nätverkskort:

Mellanox MNPA19-XTR 10GB 1 SFX+

Prisidé: 200kr?

Chelsio CC2-N320E-SR Dual Port 10Gb 2 SFX+

Prisidé: 300kr?

2st SFX+-kablar DAC - 3m

Prisidé: 75 kr styck?

TP-LINK TG-3468 Gigabit PCI Express Network Adapter

Prisidé: 50 kr?

Switch:

MikroTik Cloud Smart Switch CSS326-24G-2S+RM

Prisidé: 1200kr?

Priserna är endast förslag, bud går bra.

Allt utom chassin kan skickas, eller avhämtas i Göteborg.

Förbehåller mig rätten att sälja till vem jag vill och till vilket pris jag vill.