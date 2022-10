Säljer min PS5 köpt från telia butiken april -21

en hand kontroll

med tre spel:

The last of us part2

Horizon forbidden west

Village Resident evil

Tänkt mig budstart på 5000:- avslutar söndag kväll 20.00

Säljer om jag vill till vem jag vill.

Om frakt blir aktuellt så läggs det på priset två kollin.

Original kartong finns

Betalning via Swish förskott