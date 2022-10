Stationär dator för lagring alt. server. 5x8TB disk

Hej

Jag har plockat ihop lite delar jag hade liggandes.

Tänkte att de kan vara kul om det kom till användning.

Inga nya saker men fungerar perfekt.

Fractal design chassi, se bild

Corsair RM 750 PSU

Intel i5-4400

16GB ram, Kingston minnen. 2x8GB. Max 32GB

Asus z97-P moderkort. https://www.wootware.co.za/asus-z97-p-intel-z97-chipset-socke...

1st 480 GB SSD Sandisk Ultra II, OK S.M.A.R.T

4st 8TB Seagate ST8000AS0002, 5900rpm, OK S.M.A.R.T

1st 8TB WD WD80EFAX, 7200rpm, OK S.M.A.R.T

1st Dual NIC 10Gbit kort. Broadcom BCM57810 NetXtreme II

1st Raidkontroller, klarar 8 dikar. Symbios Logic/LSI SAS2208 PCI Express Fusion-MPT SAS-2 Controller

Har kört tester på diskarna, alla är ok. Men har varit igång många timmar.

Jag skickar helst inte så den som kan hämta prioriteras.