Intressekoll speldator

Drogs med hypen under pandemin och köpte en ny dator men jag känner nu att man knappt använder den längre då man kan arbeta igen så undrar mest vad man skulle kunna få för den

Info:

MSI X570 MEG UNIFY

be quiet! Straight Power 11 1000W

be quiet! Silent Base 601 Fönster Svart

Windows 10 Home 64-bit

WD Black SN750 500GB

WD Black SN750 1TB - BF21

AMD Ryzen 9 5900X 3.7 GHz 70MB - BF21

Kingston Fury 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL

be quiet! Silent Wings 3 120mm PWM HighSpeed

be quiet! Silent Loop 2 280mm

2st MSI Radeon RX 6800 XT GAMING X TRIO