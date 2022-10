Playstation 5 disc version med 2 kontroller och 3 spel

Säljer nu mitt playstation 5 som är inköpt på webhallen vid släppet.

2 original kontroller följer med, 1 vit och 1 svart.

Spel som finns i fysisk form:

Ghost of Tsushima

It Takes Two

The last of us remastered

Hämtas helst på plats nära hornstull men kan mötas upp i södra Stockholm. Skickas ej!