SuperMicro 4-bay NAS quad-core 32GB-ECC

Kompetent NAS i fint skick. Perfekt för den som vill ha lite extra prestanda i strömsnålt format.

Chassi: Supermicro CSE-721TQ-350B2 https://www.senetic.se/product/CSE-721TQ-350B2

Moderkort: Intel Atom 4C@2,2GHz C3558 https://www.senetic.se/product/MBD-A2SDI-4C-HLN4F-O / https://www.supermicro.com/en/products/motherboard/a2sdi-4c-h...

32GB ECC

4x1GBE

1xIPMI (remote management så man slipper koppla in skärm etc).

Plats för 4x3.5" samt 2x2.5" diskar.

120GB SSD bootdisk ingår.

Färsk installation av TrueNas Scale ligger på SSDn så det är bara att poppa in 4 diskar och tuta.

Skickas helst inte. Säljer till vem jag vill. Katt ingår inte

Finns i centrala sthlm