Perfekt som brandvägg ... 3 st NIC (grön-röd-orange).

Chassi: SilverStone

PSU: SeaSonic SSR-650 TR, Prime Ultra 650

MOB: ASRock Z270M Extrem4

Storage: Samsung SSD NVME M.2, 960 EVO, 250 GB

NIC: Intel I219-v (MOB), Intel I350-T2

CPU: Intel I5-7400 3.0 GHZ, Kaby Lake

Memory: Kingston HyperX (DDR4), 2 x 8GB

Fans: SilverStone, 180, 120, 80 mm

2 x Noctua 80 mm

~$ inxi -Fxz

System:

Kernel: 5.19.0-23-generic arch: x86_64 bits: 64 compiler: N/A

Desktop: GNOME v: 43.0 Distro: Ubuntu 22.10 (Kinetic Kudu)

Machine:

Type: Desktop Mobo: ASRock model: Z270M Extreme4

serial: <superuser required> UEFI: American Megatrends v: P2.10

date: 05/19/2017

CPU:

Info: quad core model: Intel Core i5-7400 bits: 64 type: MCP

arch: Kaby Lake rev: 9 cache: L1: 256 KiB L2: 1024 KiB L3: 6 MiB

Speed (MHz): avg: 800 min/max: 800/3500 cores: 1: 800 2: 800 3: 800

4: 800 bogomips: 24000

Flags: avx avx2 ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx

Graphics:

Device-1: Intel HD Graphics 630 vendor: ASRock driver: i915 v: kernel

arch: Gen-9.5 bus-ID: 00:02.0

Display: wayland server: X.Org v: 1.22.1.3 with: Xwayland v: 22.1.3

compositor: gnome-shell driver: gpu: i915 resolution: 2560x1440~60Hz

OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 630 (KBL GT2) v: 4.6 Mesa 22.2.1

direct render: Yes

Audio:

Device-1: Intel 200 Series PCH HD Audio vendor: ASRock

driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1f.3

Sound Server-1: ALSA v: k5.19.0-23-generic running: yes

Sound Server-2: PipeWire v: 0.3.58 running: yes

Network:

Device-1: Intel Ethernet I219-V vendor: ASRock driver: e1000e v: kernel

port: N/A bus-ID: 00:1f.6

IF: enp0s31f6 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>

Device-2: Intel I350 Gigabit Network driver: igb v: kernel port: N/A

bus-ID: 01:00.0

IF: enp1s0f0 state: down mac: <filter>

Device-3: Intel I350 Gigabit Network driver: igb v: kernel port: N/A

bus-ID: 01:00.1

IF: enp1s0f1 state: down mac: <filter>

Drives:

Local Storage: total: 232.89 GiB used: 10.51 GiB (4.5%)

ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: SSD 960 EVO 250GB

size: 232.89 GiB temp: 24.9 C

Partition:

ID-1: / size: 227.68 GiB used: 10.51 GiB (4.6%) fs: ext4

dev: /dev/nvme0n1p2

ID-2: /boot/efi size: 511 MiB used: 5.2 MiB (1.0%) fs: vfat

dev: /dev/nvme0n1p1

Swap:

ID-1: swap-1 type: file size: 2 GiB used: 0 KiB (0.0%) file: /swapfile

Sensors:

System Temperatures: cpu: 35.0 C mobo: N/A

Fan Speeds (RPM): N/A

Info:

Processes: 231 Uptime: 18m Memory: 15.33 GiB used: 2.54 GiB (16.6%)

Init: systemd target: graphical (5) Compilers: gcc: N/A Packages: 1741

Shell: Bash v: 5.2.2 inxi: 3.3.21