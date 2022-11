Billig Mini-itx Dator: i7 4790k/Asus GTX 1080/16GB Ram/ROG Maximus Impact

Dator med följande säljes....

CPU: Intel Core i7-4790K Processor 8M Cache, up to 4.40 GHz

Ram: Corsair Vengeance Pro 16GB (2 x 8GB) DDR3 DRAM 2400MHz C11

Moderkort: Asus ROG Maximus VI IMPACT Mini-ITX z87

GPU: Asus ROG Strix GeForce GTX 1080

PSU: AX860i Digital ATX Power Supply — 860 Watt 80 PLUS PLATINUM Certified

HD: Samsung 840 EVO Series 120GB

Kylning: Corsair Hydro H80i V2 Sluten Vattenkylning

Chassi: Corsair Obsidian Series 250D Mini ITX

Fläktar: 4st 120mm Servo Gentle Typhoon

Säljes för 3000kr eller bud!!

Finns i Centrala Göteborg (kan skickas)