Säjer ett GTX 980 Ti iChill X4 Ultra i gott skick.

Jag vet inte vilket riktpris som är lämpligt på ett sådant kort så om någon har ide om vad ett rimligt försäljningspris är så får ni gärna skriva det i tråden.

Info om kortet>:

The card offers factory-overclocked speeds of 1152 MHz core, 1241 MHz GPU Boost, and 7200 MHz (GDDR5-effective) memory; against reference speeds of 1000 MHz core, 1076 MHz GPU Boost, and 7012 MHz memory. The underlying PCB is NVIDIA reference design, featuring an 8-phase VRM, and 6-pin + 8-pin PCIe power connectors. Display outputs include one each of HDMI 2.0, dual-link DVI, and three DisplayPort 1.2 connectors. Expect the card to feature a 10% pricing premium over reference. Based on the 28 nm GM200 silicon, the GTX 980 Ti offers 2,816 CUDA cores, 176 TMUs, 96 ROPs, and a 384-bit wide GDDR5 memory interface, holding 6 GB of memory.

https://www.techpowerup.com/213497/inno3d-announces-geforce-gtx-980-ti-ichill-x4-ultra

Säljer till högstbjudande men förbehåller mig rätten att inte sälja om buden blir för låga. Köparen betalar frakt men avhämtning fungerar också.