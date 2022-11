GPU/CPU/MB/DDR4/SSD, eller hel dator åt 9 åring systerson (julklapp) + Magic Keyboard Touch ID SV, Gasarm, PS5 Dualsense

Hej. Har en systerson som är 9, och uttryckt intresse för att ha en dator att spela med sina kompisar - idag får han sitta med discord på mobilen och spela/snacka med dom som alla har datorer medans han får spela på sitt ps4 med dom (antar att dom spelar fortnite eller något spel som är Cross-plattform iaf)

Söker därför delar till att bygga ihop en som är SAP bra det går för en billigare budget - hoppas att jag kan hitta GPU/CPU/MB/16GB ram för Max 3000-4000kr för att kunna hålla budgeten ihop med det jag redan har själv då syrran inte kan lägga mycket mer än så.. har ni någon SSD på kanske 1TB 2,5” eller m.2 kan det vara intressant också!

Målet är att få ihop en dator som helst kan köra dom flesta spel med hyfsat bra inställningar och 60fps min. I dom tyngre titlarna - om det är önsketänkande för budgeten så skulle jag iaf vilja se att t ex fortnite jag tror han spelar mest kan köras i 1080/1200p (har en 1920x1200 60hz skärm jag tänkte han kunde få så länge tills han kan skaffa en 1080p med bättre hz).

Jag höftar på att en i3a från 10th gen borde vara tillräckligt eller kanske en Ryzen 3/5 zen2 eller 3 och kanske ett RTX 1660 / 2060 om det är nyare grejer? Kanske springer iväg i budget med dessa delar - så allt mellan dessa och ner mot t ex i7 8700/k / i5 9400-9600/k borde väl prestera likvärdigt men vet ni någon modell som är äldre och inte bottleneckar t ex 1060ti-1080 - som jag känner är lägre gränsen för ålder/prestanda på GPU jag helst inte går under, då det helst ska hålla några år och klara spela nya titlar om än i lägre inställningar tillslut.

Ser Helst att CPU och moderkort säljs ihop - fördel om 16gb ram också säljs med - hoppas hitta ett med en m2 plats och/eller Wi-Fi AC men det är inte hela världen om det finns en tom x4 plats för en m2 och någon plats för Wi-Fi kort.

Har ni någon kylare jag kan få med billigt så är det välkommet- har nog nåcon 120mm fläkt om det är ett torn stort nog för en, så det skulle t om gå med en utan fläkt, men helst med medföljande fläkt fästen iaf.

Har ni en nästan eller helt komplett dator som har ungefär samma prestanda / egenskaper jag försöker få ihop till killen är det kanske intressant om priset är rätt, om ni kan frakta det ordentligt packat - eller om den finns i Kalmar till Småland, Blekinge eller Skåne. Eventuellt också om den finns i Vadstena/Linköping om det är en komplett dator som syrran kan se fungerar på plats vid köp, kanske det går också.

Sen så letar jag efter ett Magic Keyboard med Touch ID - Svenskt, utan Numlock dvs modellen som släpptes 2021.

Vill kunna stänga locket så skrivbordet är litet och det finns inget bra ställe att ha laptopen öppen - och saknar enkelheten av Touch ID..

Letar också efter ett stativ som fästs i skrivbordet - som klarar en 34” - tror min väger närmre 8kg utan stativ. Vill ha en med gasarm - helst modeller med (antar) 2 st, en i varje del(?) så att man kan flytta skärmen enkelt med en hand utan mycket kraft är det jag önskar iaf. Men också viktigt att det går att tilta skärmen utan att behöva ta till t ex skruvmejsel för att spänna skärmen i en fast vinkel. Vill kunna justera detta när man flyttat skärmen och vill ändra tilt vinkel enkelt.

Har hittat en för under 800kr som ska klara allt ovan - så lägger till här om någon skulle ha en till salu för mindre - och har ni någon modell som är väldigt bra så kanske jag kan lägga upp mot 800kr för en, och en med allt man kan önska sig kanske lite mer? Men det får vara något väldigt användbart så som t ex 2-3 USB-A 3.0+ och kanske en USB-C kontakt i foten samt såklart mycket bra kabeldragningsmöjligheter?

Till sist söker jag en ps5 dualsense kontroller - färg kvittar men ser helst att den är i närheten av nyskick iaf och är den som laddas med USB-C. Finns för 490-499kr nu i veckan så skulle vara om ni har en för mindre inkl frakt om jag inte beställer en ny innan ni hört av er!

Det är bara att höra av sig via PM eller i annonsen!

Mvh