Gigabyte X870E Aorus Elite WIFI7

Säljer ett AM5-moderkort. Köpte det för ett par månader sedan för att jag hade planer på att bygga en ny dator. Det har dock inte blivit något med det och jag tänker att jag nu istället säljer detta moderkort till någon som verkligen ska utnyttja det.

Lite info:

AMD X870 är ett högpresterande chipset för AM5. Det har fullt överklockningsstöd och stöder ännu snabbare minneshastigheter än föregångare. Även funktioner som NVMe-lagring och dedikerad grafik med PCIe 5 samt USB 4.0-portar.

Mer info finns via denna länken:

https://www.inet.se/produkt/1904275/gigabyte-x870e-aorus-elit...

Går bra att hämta i Bredaryd eller så kan jag skicka det spårbart om man önskar det.

Mvh Daniel