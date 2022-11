Playstation 4 Pro 1TB + Spel

Säljer en vit PS4 PRO 1TB som inte har passerat ettårs-testet. Nu samlar den bara damm.

Två handkontroller, varav en svart som blev inköpt något år innan.

Uncharted 4

Uncharted the Lost Legacy

Shadow of the Tomb Raider

Tomb Raider Definitive Edition

Spider-Man

Deadpool

The Last Guardian

Lego Marvel Super Heroes 2

Lego Marvel Avengers

Grand Theft Auto The Trilogy The Difinitive Edition

Grand Theft Auto V

The Last of Us Part II

Ghost of Tsushima

Red Dead Redemption II

Killzone Shadow Fall

Star Wars Battlefront II

Helst upphämtning i Eskilstuna eller Västerås. Kvitto och kartong kan finnas kvar i något skrymsle och letas fram om det är viktigt