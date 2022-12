AMD 5800X, Spelkod Uncharted o dylikt

Hej

Jag säljer nu min trotjänaren AMD 5800x CPU som jag haft ett tag nu eftersom jag fick tag på en 5800X3D med spelkod till Uncharted Legacy of Theives collection

Jag har dessutom en Bykski GPU block och en mus från en tidigare annons som blev inte sålda pga svag intresse

1- AMD 5800x med original kartong och kvitto finns från Komplett från första ägaren, köpt via Sweckmarknaden

budstart 1500kr plus frakt

2- Uncharted Legacy of Theives collection. OBS efter du får koden av mig måste du ladda ned en veiriferings mjukavara från AMD för att kör seplet. Det krävs inloggning på AMD enligt min erfarenhet. Bra att veta

Budstart 100kr

3- Bykski Asus 3080/3090 vattenblock med backplate, passar även 3080ti som jag har.

Värmekudde är förbrukat, men jag har några över och kan slänga in, fast av olika tjocklek.

A-rgb led belysning

400kr plus frakt eller bjuda på.

4- Svive titan V PRO gaming mus. Finns inte på marknaden längre, sällsynt (he he). Bra grepp för alla fingrar!

skänks/bud plus frakt

Precis som förut ska bud och kommentar hållas till tråden. PM efter budgivningen