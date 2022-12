Ratt, pedaler och extra

Vill du ha en upplevelse som är mycket närmare att köra riktig lastbil?

Har använts till Euro Truck Simulator 2 och American Truck Simulator. Riktigt skoj att köra 13-18 växlade lastbilar med knoppen som har range-/splitter-switch och knapp för easy

jake brake (motorbroms). För den nyfikne om hur växlingen fungerar är det bara att söka "How to shift an 18 speed" på Youtube då det blir samma mönster i spelen som i en riktig lastbil.

Med sidopanelen finns det nog med knappar för ljus, varningsblinkers, blinkers, radio osv för att aldrig behöva använda tangentbordet när du kör!

Jag tröttnade på att pedalerna gled bort när jag tryckte ner pedalerna hårt, så jag använde plattan som syns på bild. Fäster den runt stolen med en karbinhake för att snabbt ta lös. Vill köparen ha den med så är den utan extra kostnad Har ingen nytta av den utan resterande tillbehör ändå.

Innehåll:

Logitech G29 Ratt och pedaler

Logitech G Farm Side Panel som "instrumentpanel" (joysticken på den fungerar bra för att titta vänster och höger snabbt om man inte har tillräckligt med skärmar för att se sidorna)

Thrustmaster TH8A shifter

SKRS 18 Gear Shifter Knob with EasyJakeBrake (https://www.amazon.com/gp/product/B07DVW2WYK/ref=ppx_od_dt_b_...)

Endast Thrustmaster TH8A har originalkartongen kvar. Bilderna tagna idag så de visar skicket på tillbehören.

Vid eventuell frakt så står köpare för fraktkostnad. Föredrar avhämtning då det kan vara svårt att få allt i en kartong säkert nog för posten.

Nypris: 8200kr