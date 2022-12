Skyrim expansioner

Jag gjorde lite av en miss, tänkte att jag skulle ge mig själv en julklapp och köpa skyrim special edition så jag har det på datorn och inte bara xbox 360. Sagt och gjort det gjorde jag och då köpte jag även en CD key med 3 expansioner och en CD key med "anniversary upgrade". Då jag visst fick med allt i mitt första köp så tänker jag om det finns någon som har något skoj spel att byta mot Vet inte om kinguin räknas som kvitto så jag fyller i att kvitto ej finns

Det som då finns är:

1a CD keyn: The Elder Scrolls V: Skyrim - 3 DLC Pack Steam CD Key :

The Elder Scrolls V: Skyrim - Dawnguard

The Elder Scrolls V: Skyrim - Hearthfire

The Elder Scrolls V: Skyrim - Dragonborn

Samt

2a CD keyn: The Elder Scrolls V: Skyrim - Anniversary Upgrade DLC Steam CD Key

The Anniversary Upgrade includes pre-existing and new Creation Club content like quests, dungeons, bosses, weapons, spells, and more. With Creations, there is a lot more to discover. You must own Skyrim Special Edition to access this content.