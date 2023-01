Gamingdator (RTX 3070, Ryzen 5 5600X)

Säljer nu min speldator som jag köpte den 15 augusti 2022. Datorn är byggd av Webhallen så det är inget enkelt hemmabygge. Om något skulle sluta fungera på datorn ingår även en 2 års garanti på bygget från Webhallen. Denna datorn är speciellt byggd för att mestadels spela på. Nypriset på datorn var 18 800kr.

Processorn är en AMD Ryzen 5 5600X som tillsammans med en Asus GeForce RTX 3070 gör att den klarar till stor del alla senaste spelen på högsta grafik. I datorn finns även ett 16gb G.Skill Trident Z Neo RAM-minne med en minneshastighet på 3600MHz och en grymt snabb 1TB M.2 SSD från WD Black som har en läshastighet på 7000MB/s och en skrivhastighet på 5300MB/s. Datorn har även Windows 11 Home som installerades av Webhallen. Alla specs på datorn finns nedan.

Se alla specs på datorn här:

Processor: AMD Ryzen 5 5600X / 6 cores / 12 threads

Moderkort: Asus ROG STRIX B550-F GAMING

RAM-minne: G.Skill Trident Z Neo RGB 16GB (2x8GB) 3600MHz

Chassi: Lian Li O11 Air Mini Vit

Nätaggregat: ASUS ROG STRIX 650 / 650W / 80+ Gold

Grafikkort: ASUS GeForce RTX 3070 Dual 8GB V2

SSD: WD Black SN850 M.2 SSD - 1TB

Processorkylare: Arctic Liquid Freezer II - 240mm

Jag har mestadels spelat Warzone 2, Call of Duty Modern Warfare 2 och World of Tanks på datorn och har snittat 150-180fps på Call of Duty på high settings och ca 280fps på ultra settings på World of Tanks.