Samtliga diskar klarar SHORT Test (dvs alla hårddiskarna fungerar) och SMART overall-health self-assessment test result: PASSED

Seagate Ironwolf Nas: Power on hours: 29930 Serial: ZGY51A9S

Seagate Desktop: Power on hours: 73500 Serial: Z3013VFT

WD RED: Power on hours: 68301 Serial: WD-WCC4E0TC4AXE

Seagate Desktop: Power on hours: 14465 Serial: Z3008G0P

Seagate Desktop: Power on hours: +10765 Serial: W300A1JE

Allt hämtas på plats i Enskede/Stockholm och köper man alla hårddiskarna så har man förtur.