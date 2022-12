3 CPU-kylare - Arctic 240mm, Corsair H60, CoolerMaster 212

Skåpsrensning.

Kylare 1:

Arctic Liquid Freezer II 240 med kartong och monteringskit för både Intel och AMD. Detta är revision 2. Instruktionsbok finns på tillverkarens webbsida. Jag har provkört denna på en AMD (AM4) och den funkade fint. Jag har inte provat Intel-kittet men det ser komplett ut (misstänker att detaljer för LGA 1700 inte följer med).

Prisidé / budstart 400 kr + ev frakt.

Kylare 2:

Corsair 120mm AIO, jag köpte den som en H60. Kommer med Intel-monteringsgrejor, ej AMD. Som syns på bilden är ansluten fläkt en Bequiet, 4-pins anslutning. Denna har jag bara provkört kort löst utan att montera på CPU och den verkar funka fint, körde med pumpen driven från en SATA-strömkontakt och fläkten via moderkortets fläktutgång.

Prisidé / budstart 100 kr + ev frakt.

Kylare 3:

Cooler Master Hyper 212, med originalfläkt. Lite lagom sliten och anfrätt men verkar göra sitt jobb utmärkt. Jag har haft den monterad på en AMD-processor (AM4) och kan inte nog om den för att veta om det är enkelt köra på Intel med samma kit. Observera att en liten plastdetalj är sönder på bakplattan som följer med så en av distanserna tenderar att rotera när man försöker skruva dit den, detta syns på detaljbilden. Jag löste det genom att hålla ett finger mot muttern när jag skruvar.

Kit för Intel LGA 1700 hittas t.ex. på Komplett här. Helt nya tillbehörskit kan köpas från tillverkadens webbshop.

Prisidé / budstart 100 kr + ev frakt.

Kan sälja F2F i Linköping eller skicka mot förskottsbetalning via Swish. Jag säljer till vem jag vill etc etc. Fler bilder finns att få via PM. Alla varor nedan är köpta begagnade så inga kvitton eller garantier finns kvar.

Jag håller annonsen uppe till 1/1 kl 18 eller så.