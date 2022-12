Blu-ray filmer, Marvel, Resident Evil, Action, Klassiker, ca 100 filmer tot

Har ett gäng filmer som inte får någon tid eller plats, ser gärna att de vandrar vidare

Finns i Årsta, Stockholm, kan mötas upp inom stockholm men ser helst att man tar sig till mig!

Skickas motvilligt!

Bild 1

BladeRunner

Bourne Identity

Alice in Wonderland 3D

BattleStar Galactica

Smokin Aces

Inglorious Bastards

ThighLight New Moon

The Exorcist

Död Snö

30 Days of night

Sabrina

The Martian

The Shining

Reservoir Dogs

The Departed

29 Dagar Senare

Terminator 2, Judgement Day

Pulp Fiction

The Texas Chainsaw Massacre

Despicable Me 3D

Wild Bunch

Year One

The Bourne Supremacy

Mad Max Fury Road

jackas 3

Fury

The Square

Atomic Blonde

Pris: Bud. Ser gärna att någon tar alla

Bild 2

Marvel enligt bild, ska vara samtliga MCU fram till Infinity War plus Wolverine och Deadpool.

Pris: Bud

Bild 3

Biohazard IV / RE Afterlife Collectors box

Absolut billigaste på Ebay går för 1700kr + frakt

Unboxed och har om jag minns rätt en liten reva i en av"flärparna" i övrigt alltid varit nerpackad.

Bud

Bild 4

Blandat Resident Evil BluRay, både spelfilm och animerat.

150kr för alla?

Bild 5

3 st SteelCase Resident Evil

1st Retribution 3D

2st Afterlive

Vill minnas att det ä japansk region på någon och tysk på andra, men kollar upp vid intresse.

100kr styck?