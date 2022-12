Intressekoll: Stationär dator i9-9900k

Tjena funderar på göra mig av med ena datorn och kollar om det finns ett vettigt intresse av en maskin av den här typen.

Kvitton finns på allt.

Chassi: Fractal Design Meshify C / Solid Panel - Svart (Inköpt Inet 2019-11-29)

CPU: i9-9900k (Inköpt Webhallen 2020-10-14)

Moderkort: ASUS ROG Strix Z390-H Gaming (Inköpt Webhallen 2018-11-02)

Minne: 2x16GB 3200MHz Corsair Vengance LPX Black CMK32GX4M2E3200C16 (Inköpt Webhallen 2022-03-16)

Lagring: 960GB nvme SSD Corsair MP510 (Inköpt Webhallen 2019-06-14)

Kylare: AOI CPU Kylare NZXT Kraken X53 / 240mm (Inköpt Webhallen 2022-05-22)

Extra fläkt: be quiet Slient Wings PWM 120mm (Inköpt Webhallen 2022-05-22)

Extra fläkt: be quiet Slient Wings PWM 140mm (Inköpt Webhallen 2022-05-22)

Nätaggregat: Corsair RM650x V2 650W 80+ Gold (Inköpt Webhallen 2021-07-26)

Ange i budgivning om ni vill ha med grafikkort eller inte:

Grafikkort: ASUS Phoenix Radeon RX6400 4Gb (Inköpt Webhallen 2022-10-15)

Datorn Finns i Linköping och skickas ej. Ev kan det lösas transport till Borås