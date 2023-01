Rensning efter flytt av högklassig HIFI och diverse annan elektronik

HiFi

1) Primare L30 - de bästa och största högtalarna som HIFI High-end märket Primare har släppt. Tri-Wiring, spikes monterade i fötterna, inbyggd baslåda mm. http://www.audioreview.com/product/speakers/floorstanding-spe...

2) Onkyo TX-rz710 - semi proffesionell bioförstärkare med Dolby atmos, Spotify, Google cast, DTS-HD, multiroom och massor av annat https://www.worldwidestereo.com/blogs/wws-underground/entries...

3) Onkyo SKH-410 - Dolby Atmos surroundhögtalare för att få bästa 3D-ljud https://www.hembiobutiken.se/produkter/hogtalare/dolby-atmos/...

4) Klipsch R-10sw - Kraftfull subwoffer som spelar kraftfullt och djupt. https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=2807339

Hemelektronik

5) Leap motion - Small. Fast. Accurate. World-class hand tracking for anyone, anywhere. https://www.ultraleap.com/product/leap-motion-controller/

6) Xbox - Hardmod xbox med extra stor HD, tre handkontroller, fjärkontroll och kablar för komponent samt spdif

7) HD-Projektor LG21 Lampan gått 438h, långa kablar ingår DVI-DVI och VGA och HDMI. native 720p men tar även 1080p.

Köp i person föredras annars står köpare står för frakten. Allt är använt men fungerar och till salu för rätt pris.