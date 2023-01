Asus g14 Gaming laptop 5800hs rtx 3060

Gör en intressekoll på min laptop då den inte används jättemycket. Behåller den om jag inte tycker priset är rätt.

Inköpt 5e september 2022 på Mediamarkt.

Nästan nyskick, inga repor eller bucklor någonstans.

Ingår även försäkring tills september 2023 utan självrisk och förlängd garanti finns till 2027 via mediamarkt.

Har även en obruten office & mcafee licens som följde med som fortfarande bör kunna användas.

Skickas helst inte men om köpare går med på försäkrad sändning så går det att lösa.

Finns att hämta i Älvsjö eller Barkarby i Stockholm.

Specar nedan

Asus GA401QM-HZ044T

Display

Touchskärm:

Nej

Ljusstyrka:

300 cd/m²

Skärmstorlek (tum):

14 tum

Bildförhållande:

16:9

Skärmtyp:

14" FHD IPS (1920 x 1080) 144 Hz

Bildskärmsfunktioner:

144 Hz | Bländskydd | NTSC: 72% | SRGB: 100% | Adobe 75.35% | Adaptive-Sync | Pantone Validated

Kontrast:

1200:1

Artikelnummer:

1331230

RAM

RAM-typ:

DDR4

RAM-Minne:

16 GB

Minneshastighet:

3200 MHz

Max RAM-minne:

24 GB

Antal RAM-platser:

1

RAM-konfiguration:

1 x 8 GB + 8 GB (lödd)

Processor

Processor:

AMD Ryzen™ 7 5800HS Mobile Processor (8 kärnor, 16 trådar, 20 MB cache)

Processortillverkare:

AMD

Processormodell:

Ryzen™ 7

Processornummer:

5800HS

Processorhastighet:

3.0 GHz (bas), 4.3 GHz (turbo)

Chipset:

SoC (System on Chip)

Grafikkort

Grafikkort:

NVIDIA GeForce RTX 3060 (6 GB)

Grafikkortstillverkare:

NVIDIA®

Grafikminne:

GDDR6

Hårddisk

Solid State Drive/SSD:

Ja

Lagringsutrymme:

1 TB SSD (M.2 PCIe 3.0 NVMe)

Optisk enhet

Optisk enhet:

Nej

Anslutning

Nätverk:

WiFi 6 (802.11ax, 2x2)/Bluetooth 5.1

Utrustning

Operativsystem:

Windows 10 Home 64-bit

Medföljande mjukvara:

Operativsystem

Touchpad:

Ja

Högtalare:

2x 0.7W tweeter | 2x 2.5W speaker with smart AMP technology

Kortläsare:

Nej

Fingeravtrycksläsare:

Ja

Ansiktsigenkänning:

Nej

Tangentbordstyp:

Backlit Chiclet Keyboard

Kylteknik:

Luftkyld aktiv

Kensington-låsplats:

Ja

Specialfunktioner:

BIOS Administrator Password and User Password

Bakgrundsbelyst:

Ja

Numeriskt tangentbord:

Nej

Kamera

Kameraupplösning:

Uppgift saknas

Strömförsörjning

Batteritid:

Uppgift saknas

Laddning via USB-port:

Nej

Batterityp:

Li-ion

Batterikapacitet:

76 Wh

Laddningstid:

Uppgift saknas

Antal battericeller:

4-cell

Allmänna egenskaper

Dimensioner (BxHxD):

324 mm x 19.9 mm x 220 mm / 1.7 kg

Typ av produkt:

Bärbar gamingdator

Serie:

ROG Zephyrus G14

Användningsområde:

Pro

Färg:

Silver

Produktcertifieringar:

Uppgift saknas

Hölje:

Uppgift saknas

Bredd:

324 mm

Höjd:

19.9 mm

Djup:

220 mm

Vikt:

1.7 kg

Medföljande tillbehör:

180W AC Adapter

Tillverkargaranti:

1 år