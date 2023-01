Asus rog strix gtx 1070 oc.

Hej säljer mitt 1070, beställde det på webhallen 2016-10-20.

Har tuffat på, vanlig användning ingen mining eller konstigheter.

Bytte ut originalfläktarna mot noctua a12x25 med 3dprintad shroud, anledningen var att jag fick för mig att låg ljudnivå var viktigt... det funkade jäkligt bra. Tyst och svalt.

Man kopplar in fläktarna på en fan pin på moderkortet och ställer in fan speed via program.

Fläktarna sitter med buntband, går säkert att göra snyggare bättre om man vill.

Skickas helst inte.