Geforce RTX 3080 Ventus 3X Plus 10g OC LHR

Dags att sälja av 3080 kortet efter uppgradering.

Köpts 2022 av VikingC36 senare köpte jag det av honom 2022-10-23

Allt funkar som det skall.

Original lådan är med.

Finns att hämta strax utanför Varberg eller så skickas det på samma sätt som Inet skickade mitt nya grafikkort till mig.

Säljer till vem jag vill eller inte alls osv, ja ni vet.

Bud gäller, har inte för avsikt att gå under 2900kr + ev frakt.

Tänkte avsluta budgivningen till helgen eller om jag helt enkelt är nöjd med budet.