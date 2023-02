Gigabyte RTX 3080 EAGLE LHR (GV-N3080EAGLE-10GD)

Nya pads och pasta

Funkar perfekt

NVIDIA Ampere Streaming Multiprocessors

2nd Generation RT Cores

3rd Generation Tensor Cores

Powered by GeForce RTX™ 3080

Integrated with 10GB GDDR6X 320-bit memory interface

WINDFORCE 3X Cooling System with alternate spinning fans

RGB Fusion 2.0

Protection metal back plate

LHR (Lite Hash Rate) version

Vi kör budgivning, med start på 5000 kr.

Jag reserverar mig rätten att neka bud samt att sälja eller inte sälja till vem jag vill.

Vänligen håll budgivningen i tråden så alla kan se.

Kan skicka mot fraktkostnad.