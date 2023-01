Då var det dags för en liten vinterrensning på diverse grejer som inte används längre.

Allt kan hämtas i Varberg men kan även fraktas om köpare står för frakt.

Nintendo Switch OLED Vit, Komplett med embalage och alla tillbehör, även extra uppsättning Zelda Joy cons.

- 2500kr

Finns även följande spel som kan bakas ihop som ett paket med konsolen eller säljas separat, ingen ide om priser så kom med förlag:

Sonic Mania plus

Super Smash Bros Ultimate

Minecraft

Captain Toad: Treasure Tracker

Nintendo 64 med kablage och en kontroll (3e part men bra) och Super Mario 64

-750kr

Elgato HD60 Pro (pcie capture card)

-500kr

Behringer Xenyx q1202usb Mixerbord

-500kr

Sen finns även diverse spel:

Assasins Creed, PS3 hits - PS3

Call of Duty: Modern Warfare Remastered - PS4

Call of Duty: WW2 - PS4

Final Fantasy XV day one edition - PS4

Borderlands 3 - PS4